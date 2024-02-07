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Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, günler sonra normal odaya alındı

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Geçtiğimiz hafta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle iki kez ameliyat olan ve yoğun bakımda tedavi edilen Settar Tanrıöğen, durumunun iyiye gitmesiyle normal odaya alındı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirdi. İki kez ameliyat olan Tanrıöğen, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Durumu iyiye gitmeye başlayan usta oyuncu, normal odaya alındı.

1 HAFTA DAHA HASTANEDE KALACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, normal odaya alınan 61 yaşındaki usta oyuncuyu kızı ve ablası yalnız bırakmıyor. Oyuncunun bu süreci daha izole geçirmesi için doktorlar, ziyaret yasağı koydu. Hastaneye kaldırıldığı günden itibaren hem Kızılcık Şerbeti dizisinin ekibi, hem de rol aldığı tiyatro ekiplerinin hastaneye akın edip durumu hakkında bilgi aldığı Tanrıöğen'in bir hafta daha hastanede kalacağı, dizi setine dönüş tarihiyle ilgili ise henüz net bir kararın alınmadığı açıklandı.

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, günler sonra normal odaya alındı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Settar Tanrıöğen Kızılcık Şerbeti Magazin Haberler

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