Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin'in efsane atışması yıllar sonra geri döndü

Türk televizyonunun en eğlenceli sahnelerinden biri olarak hafızalara kazınan Beyazıt Öztürk– Candan Erçetin atışması, yıllar sonra yeniden seyirci karşısına çıktı. Beyaz Show döneminde, Beyazıt Öztürk'ün Candan Erçetin'in seslendirdiği "Git" şarkısına kendi yazdığı esprili sözlerle başlattığı bu tatlı çekişme, kısa sürede tüm ülkenin diline dolanmış, milyonlara keyifli anlar yaşatmıştı.

O dönemde tam 6–7 hafta boyunca devam eden bu karşılıklı göndermeler, izleyicileri her hafta "Acaba bu kez kim ne diyecek?" sorusuyla ekran başına toplamıştı. Üstelik bu eğlenceli rekabete farklı sanatçılar da katılmış, Git şarkısına uyarlanan esprili klipler izlenme rekorları kırmıştı.

Aradan geçen yılların ardından bu unutulmaz eğlence, bambaşka bir formatla geri döndü. Candan Erçetin'in konserinde, sahneye ikilinin kısa film tadında hazırladığı yeni atışma videosu yansıtıldı. Ekranda beliren esprili diyaloglar ve tatlı tartışmalar salondaki herkesi kahkahaya boğdu.

Seyirciler, bu nostaljik sürprize alkışlarla eşlik ederken, video sonunda salon adeta tezahüratlarla inledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler de binlerce beğeni ve yorum alarak yeniden gündeme oturdu. Görünen o ki, "Beyaz ile Candan atışması" ne kadar zaman geçerse geçsin, izleyiciyi güldürmeye devam edecek.