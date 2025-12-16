Haberler

Beyazıt Öztürk, Sanal Medyanın Gündemine Oturdu
Kanal D'de 'yakında' notuyla paylaşılan tanıtım sonrası Beyazıt Öztürk, dijital platformlarda büyük ilgi gördü. Öztürk'ün sosyal medya paylaşımı, 14 saat içinde 5.5 milyondan fazla izlendi ve hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

TELEVİZYON dünyasının sevilen isimlerinden Beyazıt Öztürk, sanal medyanın gündemine oturdu. Kanal D'de 'yakında' notuyla paylaşılan tanıtımla gündeme gelen Öztürk, kısa sürede dijital platformların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

SANAL MEDYADA TT OLDU

Beyazıt Öztürk'ün "Size bir sürprizim var" notuyla yaptığı paylaşımın ardından X (Twitter) ve Instagram'da binlerce kullanıcı yorum yaptı. Ünlü şovmen kısa sürede TT olurken, hayranları Öztürk'ü yeniden televizyonda görmek için sabırsızlandıklarını dile getirdi. Öztürk'ün projesi şimdiden büyük heyecan yarattı.

"BEYAZ'I ÇOK ÖZLEDİK"

Merak uyandıran paylaşımın etkisi rakamlara da yansıdı. Kanal D'nin ve Beyazıt Öztürk'ün "yakında" notuyla yaptıkları gizemli paylaşım, 14 saat içinde 5.5 milyonu geçen izlenmeye ulaşarak kısa sürede geniş kitlelere yayıldı. İzlenme oranları, seyircinin Öztürk'ü çok özlediği şeklinde yorumlandı.

