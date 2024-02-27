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Beyazıt Öztürk'ten Beyaz Show müjdesi: Nisan ayında başlıyoruz

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Acun Ilıcalı'nın ardından Beyaz Show'un geri döneceğini doğrulayan Beyazıt Öztürk, çekimlerin nisan ayında başlayacağını duyurdu. Yürüyüş yaparken görüntülenen Öztürk, Beyaz Show'un tam tarihi ve sürprizlerini de yakın zamanda açıklayacağını belirtti.

Acun Ilıcalı katıldığı bir YouTube programında Beyaz Show'un geri döneceğinin müjdesini vermişti. Ilıcalı'dan sonra yaptığı açıklamada güzel haberi doğrulayan Beyazıt Öztürk, son açıklamasında çekimlerin nisan ayında başlayacağını duyurdu.

SÜRPRİZLERLE GERİ DÖNÜYOR

Önceki sabah yürüyüş yaparken Aramızda Kalmasın ekibi tarafından görüntülenen başarılı sunucu Beyazıt Öztürk, "Her şey yolunda iyiyim. Yalnız olduğum için mutfakta iyiyim. Beyaz Show nisan ayında başlayacak. Tam tarihi ve sürprizleri açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

Öztürk, daha önce programla ilgili yaptığı açıklamada "Öyle bir niyetimiz var başlamak gibi ama tarihi ve içeriğiyle ilgili çok iyi bir şey yapmak istiyoruz. Çünkü bıraktığımız yer çok güzeldi. İnsanların aklında da keyifli ve güzel kaldı. Onun için programın içini yeniden doldurup aynı şeyler yapmayıp farklı şeyler yapmak istiyoruz. İnsanlar sıkılmasın 'Yine mi aynı şeyler' demesinler. Yaptığım işlerin insanlar için ne kadar değerli olduğunu biliyorum. O yüzden biz de izleyiciye saygı gösterip en değerlisini vermek için bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Beyazıt Öztürk'ten Beyaz Show müjdesi: Nisan ayında başlıyoruz

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (1)

Ahmet Yazıcı:

Sende Necati şaşmaz gibi sağ gösterip sol vurma kral

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