Pazar gecesinin eğlence jokeri

BEYAZIT Öztürk'ün enerjisiyle Kanal D ekranlarını renklendirdiği "Beyaz'la Joker", izleyicilerine bu akşam yine kahkaha dolu dakikalar yaşatacak.

YARIŞMACILAR İDDİALI

Üç milyon TL büyük ödüllü Beyaz'la Joker'in bu akşamki bölümünde, tıp öğrencisi Eren, sergilediği performansla dikkat çekecek. Yarışmanın diğer ismi Didem Hanım'ın Beyaz'dan talebi stüdyoda kısa süreli bir şaşkınlığa, ardından büyük bir kahkaha tufanına neden olacak.

BEYAZ'DAN SÜRPRİZ

Beyazıt Öztürk'ün yarışmacılar için hazırladığı sürprizler, bölüm boyunca "Şimdi ne olacak?" sorusunu diri tutacak. Beklenmedik anlar, absürt diyaloglar ve Beyaz'a özgü doğaçlama espriler, eğlenceyi zirveye taşıyacak.

Yapımını Erdi Yapım ve CB Yapım'ın üstlendiği Beyaz'la Joker, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.