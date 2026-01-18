Haberler

Pazar gecesinin eğlence jokeri

Pazar gecesinin eğlence jokeri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla Kanal D'de yayınlanan Beyaz'la Joker, bu akşam izleyicileri eğlendirecek. Üç milyon TL ödüllü yarışmada tıp öğrencisi Eren performansıyla dikkat çekerken, Beyaz'ın sürprizleri ve absürt diyaloglar kahkaha tufanı yaratacak.

BEYAZIT Öztürk'ün enerjisiyle Kanal D ekranlarını renklendirdiği "Beyaz'la Joker", izleyicilerine bu akşam yine kahkaha dolu dakikalar yaşatacak.

YARIŞMACILAR İDDİALI

Üç milyon TL büyük ödüllü Beyaz'la Joker'in bu akşamki bölümünde, tıp öğrencisi Eren, sergilediği performansla dikkat çekecek. Yarışmanın diğer ismi Didem Hanım'ın Beyaz'dan talebi stüdyoda kısa süreli bir şaşkınlığa, ardından büyük bir kahkaha tufanına neden olacak.

BEYAZ'DAN SÜRPRİZ

Beyazıt Öztürk'ün yarışmacılar için hazırladığı sürprizler, bölüm boyunca "Şimdi ne olacak?" sorusunu diri tutacak. Beklenmedik anlar, absürt diyaloglar ve Beyaz'a özgü doğaçlama espriler, eğlenceyi zirveye taşıyacak.

Yapımını Erdi Yapım ve CB Yapım'ın üstlendiği Beyaz'la Joker, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Suriye'de harita bir kez daha değişti! Rakka da temizlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi

Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı
Menzil lideri İzmir'e geldi, oluşan kalabalık dikkat çekti

Yer: İzmir! Ziyarete gelen isim için oluşan kalabalık dikkat çekti
Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi

Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi
'Dolandırıldım' diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava

Dünyanın en zengin insanı "dolandırıldım" deyip mahkemeye koştu
Hande Erçel Suudi Arabistan'daki ödül töreninde Arapça konuştu

Şıklığı kadar sahneye çıktığında yaptığı hareketle törene damga vurdu