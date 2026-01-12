Haberler

Beyaz'la Joker şov tadında

KANAL D'nin sevilen yarışması Beyaz'la Joker, Beyazıt Öztürk'ün enerjik sunumu ve sürpriz anlarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. 3 milyonluk soru ile dikkat çeken yarışma, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve izleyicilerden tam not aldı.

KANAL D'nin sevilen yarışması Beyaz'la Joker, yine şov tadında bir eğlence sundu. Beyazıt Öztürk'ün enerjik sunumuyla hayat bulan yarışma, sürprizlerle doluydu. Sanal medyada da büyük ilgi gören "Beyaz'la Joker", izleyicilerden tam not aldı.

3 MİLYONLUK SORU NEFES KESTİ Yarışmada en dikkat çeken anlardan biri, felsefe öğretmeni İbrahim Doğan'ın 3 milyonluk büyük ödüle yaklaşmasıydı. Doğan, final sorusunda zamanla yarışırken heyecan dolu anlar yaşattı.

İSTİKRARLI PERFORMANS Bir diğer yarışmacı Seren Hanım ise sakin ve kararlı tavırlarıyla dikkat çekti. Yarışmanın başından itibaren gösterdiği istikrarlı performansla son soruya kadar ilerleyen Seren Hanım, 3 milyonluk ödül için mücadele ederken gösterdiği performansı takdir topladı.

EĞLENCELİ DİYALOGLAR Beyazıt Öztürk'ün samimi tavırları ve yüksek enerjisi, yarışmanın temposunu sürekli olarak yükseltti. Beyaz'ın esprili soruları ve katılımcılarla olan eğlenceli diyalogları, geceyi keyifli bir şov havasına bürüdü.

"İZLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI"

Sanal medyada da büyük ilgi gören "Beyaz'la Joker", izleyicilerden tam not aldı. Yapılan paylaşımlarda izleyiciler, Beyazıt Öztürk'ün enerjisi ve esprileriyle kahkahaya boğulduklarını belirtirken, yarışmacıların son soruya kadar ilerlemesinin heyecanı zirveye taşıdığı yorumlarında birleşti. "Hem güldük hem düşündük", "Uzun zamandır bu kadar keyifli bir yarışma izlememiştik" şeklindeki yorumlar dikkat çekerken, 3 milyonluk soru sanal medyada en çok konuşulan anlardan biri oldu.

"Beyaz'la Joker" Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

