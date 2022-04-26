Beta Berk Bayındır'ın Sevgilisi Simla Ener'den Olay İtiraf

KAĞITHANE, İSTANBUL (Snob Magazin) - İstanbul'un Kağıthane ilçesi Gültepe Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansta yaşayan "Beta" lakaplı 31 yaşındaki ünlü rapçi Berk Bayındır, sabah saatlerinde, yaşadığı rezidansın 8. katındaki dairesinin camından aşağı düştü.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Çevredeki yurttaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayındır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından genç rapçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan genç rapçinin kız arkadaşı da ifadesi alınmak üzere Gültepe Karakolu'na götürüldü.

Olay anında Beta Berk Bayındır'ın yanında olan Simla Ener, şüpheli ölümün ardından ifade verdi.

"BALKON DEMİRLERİNDEN SARKARKEN GÖRDÜM"

Simla Ener, "3-4 gündür birlikte kalıyorduk. Sabah uyandığımızda Berk'in olağan dışı hareketleri vardı. Balkona çıktı. Balkon demirlerinden sarkarken gördüm. Arkasından koştum ama düşerken gördüm." şeklinde konuştu.

"ÇİRKİN DÜŞÜNCELERİ UMURSAYACAK HALİM YOK"

Simla Ener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

"Kötü iddiaları ya da çirkin düşünceleri umursayacak kadar bile halim yok. Sadece Berk'imin sevenleri için yazmak zorunda hissediyorum. Ben çığlığımı sessizce atabiliyorum. Güçlü olmak ve Berk ile birbirimize verdiğimiz sözleri tutmak onun eksik bıraktığı yerden yerine getirmeye çalışmaktan başka derdim yok. Unutulması mümkün olmayan bu olaya şahit oldum diğer yarımın gidişini gördüm."

'BETA' LAKAPLI BERK BAYINDIR KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

Beta Berk Bayındır 9 Eylül 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Kadir Has Üniversitesi'nin Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitimi aldı. Bayındır, dijital ortamda çalınan şarkıları ile; 2006 yılında dinleyici kitlesini edinmeye başladı.

"Beta" lakaplı 31 yaşındaki ünlü rapçi Berk Bayındır, 25 Nisan 2022 sabahı İstanbul'un Kağıthane ilçesi Gültepe Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansın 8. katındaki dairesinin camından aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Berk Bayındır, 'Otuz', 'Pardon Aşkım', 'Dolunay', 'Kulak' ve 'Aldattın Değil mi?' başta olmak üzere çok sayıda sevilen şarkıyı seslendirmiştir.

SİMLA ENER KİMDİR?

Yaşadığı rezidansın 8. katından düşerek hayatını kaybeden 'Beta' lakaplı rapçi Berk Bayındır'ın sevgilisi olan Simla Ener, sosyal medyada merak konusu oldu. Simla Eren, 4 Haziran 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Simla Ener, İstanbul Aydın Üniversitesi Oyunculuk ve Drama bölümünden mezun olmuştur.

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