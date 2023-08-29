Beste Açar... ALPER KÖMÜRCÜ'YE VERYANSIN!

"ARTIK 'YETER' DEMEK ZAMANI"

"Efsane Kayahan şarkılarıyla Beste Açar" seri konser turuna hazırlanan Beste Açar, 199 bin takipçisi bulunan sosyal medya sayfasından yaptığı bir açıklamayla gündeme geldi. İpek Açar Kömürcü'nün eşi Alper Kömürcü'yü hedef alan ünlü isim, şöyle yazdı:

Alper Kömürcü'nün eski orkestramdaki müzisyenlere 'Beste'ye çalarsanız bir daha TRT'de çalamazsınız' diye tehdit aramaları ve mesajlarını bugün gördükten sonra artık yeter demek zamanı! Herkes haddini bilecek. Şunu sakın unutmayın, bir şeyleri hasır altı etmek onların var olduğu gerçeğini değiştirmez. Susmak, her bir durum için yaptığımız sessiz anlaşmalardır; durumu değiştirmez.

"YARADANA HAVALE ETTİM"

"Konser provamızda öğrendiğim, hakkımda söylenen bu hadsizliği yaradana havale ettim. Şarkıların babamın şarkıları olduğunu hatırlatmak isterim Alper Kömürcü."