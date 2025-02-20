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Berrak Tüzünataç'tan şöhret itirafı: Hazırlıksız yakalandım

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Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, konuk olduğu programda bilinmeyenlerini anlattı. Şöhreti tanımlayan başarılı oyuncu, "Şöhretin hazırlıksız yakalanan tarafındayım. Benim şöhreti kabullenmem gerekti. Şu an çok barışığım bu durumla" dedi.

Elveda Rumeli, Ezel, Muhteşem Yüzyıl, Fi gibi projelerde rol alan Berrak Tüzünataç, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV'de yayımlanan Empati programına konuk oldu.

Uzun süredir herhangi bir projede rol almayan Tüzünataç, Taylan'ın sorularına yanıt verdi.

"ŞÖHRETİ KABULLENMEM GEREKTİ"

"Şöhret nedir?" sorusu hakkında konuşan Tüzünataç, "Gözlemlediğim kadarıyla iki türü var. İlk olarak hayat akışında başa gelenler, bir de çok istenmiş olanı var. İkisi de farklı şeyler getiriyor. Ben biraz başına gelen kategorisindeyim. Ne bu kadar öne çıkabileceğimi ön gördüm, dolayısıyla ben bocalayan ve şimdilerde oturtan bir tarafındayım. Şöhretin hazırlıksız yakalanan tarafındayım. Benim şöhreti kabullenmem gerekti. Şu an çok barışığım bu durumla" dedi.

Berrak Tüzünataç'tan şöhret itirafı: Hazırlıksız yakalandım

"GENÇ MESLEKTAŞLARIMA KARŞI CİDDİ BİR EMPATİM VAR"

Şöhretin bedelleri olduğunun altını çizen ünlü oyuncu, "Bana göre en çetrefilli kısmı göz önünde büyüme kısmı. Çünkü yaşıtlarınız geçtiği tökezlemelerden sizin geçmeniz başka bir konu oluyor. Şunu unutmamak lazım insan beyni oluşumunu 26-27 yaşında tamamlıyor. O yüzden ben genç meslektaşlarıma karşı çok ciddi bir empatisi olan birisiyim" ifadelerini kullandı.

Berrak Tüzünataç'tan şöhret itirafı: Hazırlıksız yakalandım
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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