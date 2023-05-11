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Berrak Tüzünataç'tan Bakan Soylu'ya: Ben merak edersem sizi bulurum

Magazin Haberleri

Berrak Tüzünataç, telefonuna İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yollanan mesajlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Soylu, beni her gün kaçta nerede olacağınızla ilgili bilgilendirmek zorunda değilsiniz. Gerçekten. Ben merak edersem sizi bulurum" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun seçim çalışmaları kapsamında günlük programıyla ilgili vatandaşları SMS yoluyla bilgilendirmesi ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç'ın tepkisini çekti.

"BEN MERAK EDERSEM SİZİ BULURUM"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Tüzünataç, "Sayın Soylu, beni her gün kaçta nerede olacağınızla ilgili bilgilendirmek zorunda değilsiniz. Gerçekten. Ben merak edersem sizi bulurum" ifadelerini kullandı.

İşte ünlü oyuncunun o paylaşımı;

Berrak Tüzünataç'tan Bakan Soylu'ya: Ben merak edersem sizi bulurum

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Berrak Tüzünataç Süleyman Soylu Magazin Haberler

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