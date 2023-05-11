Berrak Tüzünataç'tan Bakan Soylu'ya: Ben merak edersem sizi bulurum

Berrak Tüzünataç, telefonuna İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yollanan mesajlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Soylu, beni her gün kaçta nerede olacağınızla ilgili bilgilendirmek zorunda değilsiniz. Gerçekten. Ben merak edersem sizi bulurum" ifadelerine yer verdi.