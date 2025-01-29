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Berna Laçin'den dikkat çeken Silivri yorumu: Nuh'un Gemisi gibi

Berna Laçin'den dikkat çeken Silivri yorumu: Nuh'un Gemisi gibi
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Ünlü oyuncu Berna Laçin, Ayşe Barım'ın tutuklanmasının ardından dikkat çeken bir yorum yaptı. Laçin, "Silivri, Nuh'un gemisi gibi, doğada yan yana gelmeyecek her türden insan bir arada" dedi.

Toplumsal olaylara ses çıkarmasıyla bilinen ünlü oyuncu Berna Laçin, Ayşe Barım'ın tutuklanmasından sonra dikkat çeken bir Silivri yorumunda bulundu.

Ayşe Barım'ın tutuklanması sanat ve siyaset dünyasında büyük yankı uyandırdı. Pek çok ünlü isim konuyla ilgili tepkisini dile getirirken, Berna Laçin de sessiz kalamadı.

Ayşe Barım'ın tutuklanmasından sonra X hesabından paylaşım yapan Laçin "Silivri, Nuh'un gemisi gibi, doğada yan yana gelmeyecek her türden insan bir arada" ifadelerini kullandı.

Berna Laçin'den dikkat çeken Silivri yorumu: Nuh'un Gemisi gibi

Berna Laçin'in bu paylaşımına çok sayıda yorum geldi.

Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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