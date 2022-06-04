Berkay Akçay'dan Yeni Single: Tövbe

Başarılı sanatçının, dijital platforma yerini alan 'Tövbe' eserinin sözleri Berkay Akçay ve Süleyman Demirci'ye, düzenlemesi Akmal Azimov'a, şarkının klip yönetmeliğini ise Cem Yolyapan üstlendi.

MÜZİK EN BÜYÜK TUTKUM

Başken Üniverstesi Devlet Konservatuvarı Kılasik Müzik Bestecilik bölümünden 2010 yılında lisans derecesiyle mezun olan sanatçı, Akabinde, 2010 yılında Hollanda'da Rotterdam Codarts Konservatuvarına davet edildi ve Bestecilik ve Elektro-Akustik Müzik Besteciliği bölümüne burslu öğrenci statüsünde kabul edilerek Prof. Peter Jan Wagemans'ın öğrencisi oldu. Burada kompozisyon eğitimini Prof. Peter Jan Wagemans, Elektro-Akustik Müzik Besteciliği eğitimini Prof. Rene Uijlenhoet, Doğaçlama eğitimini Prof. Jan Bas Bollen, Orkestrasyon eğitimini Prof. Hans Koolmees'den alarak, 2015 yılında Kompozisyon ve Elektro-Akustik Müzik Besteciliği Ana Sanat Dalı'ndan burslu öğrenci olarak Lisans derecesi ile mezun oldu. Hollanda'da müzik eğitimi sürecinde bestelediği dört eser konser repertuarlarına alınarak canlı icra edildi.

'Tövbe' Kemal Aslan Müzik Etiketiyle dijital platforma yerini aldı.

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