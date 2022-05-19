Berk Oktay, sezon finalinde başrol olduğu Yasak Elma dizisinden ayrılıyor - Haberler

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Berk Oktay, sezon finalinde başrol olduğu Yasak Elma dizisinden ayrılıyor

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma, 13 Haziran'da sezon finali yapacak. 2 sezondur Yasak Elma'da başrolü oynayan Berk Oktay, dizinin sezon finalinde kadrodan ayrılacak.

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen'in rol aldığı Yasak Elma dizisi, 13 Haziran'da yayınlanacak olan 147. bölümle sezon finali yapacak. Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen dizinin sezon finalinde ise bir ayrılık yaşanacak.

BERK OKTAY DİZİDEN AYRILIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberi göre, 143. bölümü çekilen diziden ilk ayrılık haberi geldi. Savaşçı dizisinden ayrılıp Yasak Elma'ya dahil olan ve 2 başarılı sezon geçiren yakışıklı aktör Berk Oktay projeye veda edecek. Her sezon kadrosunda ayrılıklar yaşanan ve yeni oyuncuların dahil olduğunu Yasak Elma dizisinde başka vedaların yaşanıp yaşanmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Berk Oktay, Yasak Elma, Fox, Magazin, Haberler

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