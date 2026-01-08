Haberler

Bergüzar Korel'e sevişme sahnesini sordular, verdiği cevap da sahne kadar olay

Güncelleme:
Bergüzar Korel, "İlk ve Son" dizisindeki sevişme sahnelerinin gündem olmasına tepki göstererek bu tür soruların erkek oyunculara sorulmadığını söyledi ve sahnelerin ölçülü, hikayeye hizmet eden sahneler olduğunu vurguladı.

  • Bergüzar Korel, Timuçin Esen'le başrolünü paylaştığı 'İlk ve Son' dizisindeki sevişme sahneleriyle ilgili konuştu.
  • Bergüzar Korel, sevişme sahnesi sorularının genellikle kadın oyunculara yöneltilmesini eleştirerek erkek oyunculara bu soruların sorulmadığını ifade etti.
  • Bergüzar Korel, dizideki sevişme sahnelerinin ölçülü ve hikayeye hizmet eden sahneler olduğunu söyledi.

Bergüzar Korel, Timuçin Esen'le başrolünü paylaştığı ve ay sonunda izleyiciyle buluşacak "İlk ve Son" dizisindeki sevişme sahneleriyle ilgili konuştu. Korel, tanıtımlarda yer alan sahnelerin sosyal medyada gündem olmasının ardından kendisine yöneltilen sorulara tepki göstererek sektördeki cinsiyetçi yaklaşımı eleştirdi.

"ERKEKLERE HİÇ SORMUYORSUNUZ"

Ünlü oyuncu, bu tür soruların genellikle kadın oyunculara yöneltilmesine sitem ederek, "Erkeklere hiç sormuyorsunuz bu soruları. Hâlâ bunların konuşuluyor olmasını ben anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

"ÖLÇÜLÜ VE HİKAYEYE HİZMET EDEN SAHNELERDİ"

Dizinin bir ilişki hikayesini anlattığını hatırlatan Korel, tartışma yaratan sahnelerin ölçülü ve senaryoya hizmet eden sahneler olduğunu belirterek, "Bir ilişkiyi anlattığımız için ölçülü ve hikayeye hizmet eden sahnelerdi" dedi.

