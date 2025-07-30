Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan gün batımında romantik kutlama

Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan gün batımında romantik kutlama
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Evliliklerinde 11 yılı geride bırakan Beren Saat ve Kenan Doğulu, yıl dönümlerini Ege'nin gözde tatil beldesi Bodrum'da kutladı. Gün batımında çektirdikleri romantik kareler ve karşılıklı aşk dolu mesajları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ünlü oyuncu Beren Saat ve sevilen müzisyen Kenan Doğulu, evliliklerinde 11 yılı geride bıraktı. Yaz tatilini Bodrum'da geçiren çift, yıl dönümlerini gün batımında çektirdikleri özel bir kareyle kutladı. Paylaştıkları romantik mesajlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

2012 yılında başlayan aşklarını 2014'te Los Angeles'ta nikâh masasına taşıyan ikili, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Ancak özel günlerde paylaştıkları sevgi dolu mesajlar, hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

GÜN BATIMINDA ROMANTİK POZ

Kenan Doğulu, eşiyle birlikte çekilen kareyi "Seni çok seviyorum" notuyla paylaşırken, Beren Saat de bu mesaja "Ben de seni çok seviyorum. Mutlu 11. yıllara bebeğim" yanıtını verdi. Gün batımında çekilen fotoğraf, çiftin aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.

Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan gün batımında romantik kutlama

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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