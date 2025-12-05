Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar

OGM Pictures imzası taşıyan ve yönetmen koltuğunda Caner Alper ile Mehmet Binay ikilisinin oturduğu film; Beren Saat, Gamze Karaduman, Furkan Andıç ve Yiğit Özşener gibi güçlü bir oyuncu kadrosunu bir araya getiriyordu. İlk olarak Prime Video için çekilen yapımın, kadrosu ve hikâyesinin "vizyonda da güçlü karşılık bulacağı" düşüncesiyle sinemalara taşınmasına karar verilmişti.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANAMADI İDDİASI

Ancak kulislerde konuşulan iddialı sahneler nedeniyle gündeme gelen "Gizli Profil", tam da merakın zirveye çıktığı anda vizyon listesinden çekildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yapım ekibi, kararın gerekçesini "yeterli hazırlığın tamamlanamaması" olarak açıkladı.

FİLMİN AKIBETİ BELLİ DEĞİL

Şimdilik filmin yeni vizyon tarihi belli değil. Sinemaseverler ve Beren Saat hayranları, "Gizli Profil"in akıbetinin ne olacağını merakla bekliyor.