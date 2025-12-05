Haberler

Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar

Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar
Güncelleme:
Beren Saat'in başrolünü üstlendiği, çok konuşulacağı daha şimdiden belli olan "Gizli Profil" filmi, vizyona sayılı günler kala takvimden çıkarıldı. 19 Aralık'ta beyaz perdede yer alacağı duyurulan yapımın, bir anda listeden silinmesi büyük şaşkınlık yarattı.

OGM Pictures imzası taşıyan ve yönetmen koltuğunda Caner Alper ile Mehmet Binay ikilisinin oturduğu film; Beren Saat, Gamze Karaduman, Furkan Andıç ve Yiğit Özşener gibi güçlü bir oyuncu kadrosunu bir araya getiriyordu. İlk olarak Prime Video için çekilen yapımın, kadrosu ve hikâyesinin "vizyonda da güçlü karşılık bulacağı" düşüncesiyle sinemalara taşınmasına karar verilmişti.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANAMADI İDDİASI

Ancak kulislerde konuşulan iddialı sahneler nedeniyle gündeme gelen "Gizli Profil", tam da merakın zirveye çıktığı anda vizyon listesinden çekildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yapım ekibi, kararın gerekçesini "yeterli hazırlığın tamamlanamaması" olarak açıkladı.

Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar

FİLMİN AKIBETİ BELLİ DEĞİL

Şimdilik filmin yeni vizyon tarihi belli değil. Sinemaseverler ve Beren Saat hayranları, "Gizli Profil"in akıbetinin ne olacağını merakla bekliyor.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Millet merak etsin diye bu kararı almışlardır, bir süre bekler piyasaya sürerler, bu da bir çeşit reklâm politikası

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

sanat için dinini hayasını satana yazıklar olsun

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıosman Öztürk:

Hiçde merak etmiyorum.neyini merak edelim ki.Merak edilecek bir şey yok yani.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
