Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ Sete Çıkıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ Sete Çıkıyor

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ Sete Çıkıyor

Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ, yıllar sonra Netflix için çekilecek bir aşk filmi için bir araya geldi.

Efsane dizi Aşk-ı Memnu şüphesiz Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un kariyerinde çok özel bir yere sahip… Fenomen proje hala tekrar bölümleriyle seyircinin karşısına çıkıyor ve her yıl keyifle izleniyor. Dizinin Bihter ile Behlül'ü Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllardır yapımcılar bir araya getirmeyi başaramamıştı. Ta ki bu yaza kadar...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; OGM Pictures'ın patronu Onur Güvenatam iki star oyuncuyu Netflix için çekilecek bir aşk filminde buluşturuyor. Gönenç Uyanık'ın yöneteceği filmin senaryosunu başarılı kalem Nuran Evren Şit yazıyor. İstanbul sahneleri yakında çekilecek olan filmin New York sahneleri de olacak.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat dün ilk kez bir araya geldi ve okuma provalarına başladı. Filmin ismi duyulan ilk oyuncusu özellikle "Doğduğun Ev Kaderindir"deki performansı beğeni toplayan Senan Kara…

Snob Magazin / Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ Beren Saat Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title