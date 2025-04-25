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Beren Saat hamile mi? Ünlü çiftten ilk yanıt geldi

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Beren Saat ve Kenan Doğulu, İstanbul'daki bir sanat etkinliğinde objektiflere birlikte yansıdı. Şıklıklarıyla göz dolduran çift, haklarında çıkan bebek haberlerine ilk kez yanıt verdi: "Yıllardır aynı haberler, bizden duymadığınız sürece inanmayın."

Geçtiğimiz akşam İstanbul'da düzenlenen bir sanat etkinliğinde birlikte görüntülenen Beren Saat ve Kenan Doğulu, gecenin ilgi odağı oldu. Şıklıklarıyla göz kamaştıran çift, bir süredir gündemde olan "bebek" iddialarına ilişkin ilk kez açıklama yaptı. Gazetecilerin yönelttiği "Hamile misiniz?" sorusuna gülümseyerek yanıt veren Beren Saat, "Yıllar içinde böyle haberler çıkıyor evet" sözleriyle iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi. Sessizliğini zarif bir üslupla bozan ünlü oyuncunun açıklaması, hayranlarını hem şaşırttı hem de rahatlattı.

Beren Saat hamile mi? Ünlü çiften ilk yanıt geldi

Beren Saat'in ardından mikrofonu devralan Kenan Doğulu ise daha net ifadelerle konuştu. "Biz gülüyoruz falan hani neşeleniyoruz ama akrabalar, anneannem, babaannem, kuzenler, yeğenler, halam falan çocuklar hayırlı olsun deyince biz de sinirleniyoruz. İnsanlar heyecanlanıyor, mutlu oluyor. Ama bizden duymadığınız sürece insanların inanmayacağını tahmin ediyorum bundan sonra. Çok oldu çünkü, 3 – 5 kere oldu." diyen Doğulu, yanlış bilginin aile içinde karmaşaya yol açtığını söyledi.

Beren Saat hamile mi? Ünlü çiftten ilk yanıt geldi
Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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