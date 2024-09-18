Berdan Mardini şölene gitti, belediye başkanından sünnet derilerini istedi

Son dönemlerde ilginç tarzıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Berdan Mardini, bu kez İstanbul Bahçelievler'de sahne aldığı sünnet şölenindeki ilginç talebiyle gündeme geldi.

"SÜNNET DERİSİ İSTİYORUM"

Sahneden belediye başkanına seslenen ünlü şarkıcı, "Başkanım seneye sizden kurban derisi değil, sünnet derisi istiyorum. Bütün çocukların sünnet derisine ben talibim" ifadelerine yer verdi.

"BİR SEN EKSİKTİN"

Sanatçı, sünnet derisinden elde edilen 'Alloblast Kök Hücre'yle gençleşildiğini açıkladı. Sosyal medyanın diline düşen Berdan Mardini için "Bir sen eksiktin", "Allah akıl versin" şeklinde yorumlar yapıldı.