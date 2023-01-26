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Berdan Mardini... 'BİRİNİN BOĞAZINI SIKACAKTIM ARTIK!'

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Berdan Mardini... 'BİRİNİN BOĞAZINI SIKACAKTIM ARTIK!'

Survivor'dan sağlık problemleri nedeniyle çekilen Berdan Mardini, "Survivor'da yemek veriyorlar mı?" sorusuna yanıt verdi.

Sağlık sorunları nedeniyle Survivor yarışmasına veda eden Berdan Mardini Türkiye'ye döner dönmez röportaj verdi.

Berdan Mardini "Survivor'da yemek veriyorlar mı?" sorusuna "Survivor'da yemek verseler bana verirlerdi birinin boğazını sıkacaktım artık" sözleriyle yanıt verdi.

Berdan Mardini'yi 3. günde açlığın zorladığı ve kısa sürede 6 kilo verdiğini söyledi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Berdan Mardini Türkiye Magazin Haberler

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