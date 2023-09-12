Benim Güzel Ailem... EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMAZ!

"Benim Güzel Ailem"in 11. bölümünde neler yaşanacak:

Rasim, Canan ve Adnan arasında buzlar şimdilik eriyecek.

Mahmut Feryal'e Canan ve Adnan'ın hayat hikayesini yumurtlarken, Nedim şehir dışındaki yeni bir iş hikayesi için kolları sıvayacak. Damla ve Sina gizli gizli buluşur. Damla ailesine yakalanmaktan çok korksa da evdeki hesap çarşıya uymayacaktır.

Feryal, Kaan'ın başına gelen talihsiz olaydan dolayı büyük panik haline girecek.

Oğuz Damla'ya karşı hissettiği her şeyi tek tek anlatacak. Damla duydukları karşısında Oğuz'la arasına mesafe koymak isteyecektir.