Benim Güzel Ailem... ADNAN'IN SUÇUNU FERDİ ÜSTLENİNCE!..

Benim Güzel Ailem'de bu hafta neler olacak:

Gökçe'nin intikam planı sonucu yapımcıya 500 bin dolar ödemek zorunda olan Ferdi, Mahmut'u da çok öfkelendirir. Ancak bütün ailesinin kendisine güvendiğini öğrenen Ferdi, biraz rahat nefes alır.

Evin etrafını gazeteciler sarmış, Ferdi'nin ihanet haberleri gündem olmuştur. Ferdi'yi temize çıkarmaya kararlı olan aile fertleri, planlar yapar. Adnan, Hollywood yapımcısı kılığına girip Gökçe'yi kandırmaya karar verir.

Rasim ise oğlunun tazminatını ödemek için Ferdi'den gizli yapımcıyla görüşür. Ancak yapımcı, Rasim'in teklifini kabul etmeyip onu adeta odadan kovar.

Sina, zeytinliğin tapusunu Damla'ya vereceğini Mahmut'a söyler ancak Mahmut, bu fikre karşı çıkar.

Nedim'den Ferdi'ye vermek için para alan Adnan, bu parayla dükkan kiralar. Hapse girme tehlikesiyle de karşı karşıya olan Adnan, suçu önce Nedim'den sonra da Ferdi'den üstlenmesini ister.

Sina'nın yaş günü için evde kutlama yapılır. Tam pasta kesimi sırasında Damla, Sina'ya müjdeyi verir: "Aşkım, baba oluyorsun." Sina'nın birden gözleri dolar. Rasim, Canan, herkes ağlar, çok sevinir.

Ertesi gün Adnan'ın duruşmasında ise ortalık karışır. Adnan'ın suçunu Ferdi mahkemede üstlenirken bu kez araya Rasim girer. Mahkemede yaşanan gerginlikler ise beklenmedik kararlara yol açar.