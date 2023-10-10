Benim Güzel Ailem 15. Bölüm Özeti

Canan telefonunu açmayan Rasim'e sitem eder. Rasim küslüğü Canan'ın başlattığını düşünür. Rasim Deniz'e kızgındır çünkü tüm aileyi topladığı için. Derya ve Öznur iş birliği yapar. Ferdi, Derya'ya teklif geldiğinde isyan eder. Adnan, Müteahhitle başının dertte olduğunu Canan'a anlatır. Rasim, Damla'yı kaçırdığını düşünürken, Damla durumun tam tersi olduğunu söyler. Rasim tepki gösterir.

"Benim Güzel Ailem"in 15. bölümünün konusu ise şöyle:

Canan telefonunu açmayan Rasim'e sitem eder. Rasim küslüğü Canan'ın başlattığını eğer pes ederse kendisiyle konuşacağını söyler.

Rasim Deniz'e tüm aileyi toplayıp geldiği için kızgındır. Deniz ise durumun öyle olmadığını ve yakalandığını söyler.

Derya ve Öznur iş birliği yapar. Ferdi'ye tasarımlarını yaptığı diziden Derya'ya teklif geldiğini ve haremde gözde hasekilerden birini oynayacağını söyler. Ferdi benim menajerim figürasyona bakamaz diye isyan çıkarır.

Adnan Canan'a dert yanar. Müteahhitle başının dertte olduğunu Rasim'e nasıl söyleyeceğini kara Kara düşünür.

Rasim Sina'nın Damla'yı kaçırdığını düşünürken, Damla durumun tam tersi olduğunu söyler ve Sina'yı ben kaçırdım der. Bunun üzerine Rasim Damla'ya yıkıl karşımdan diyerek tepki gösterir.