Benim Güzel Ailem 13. Bölüm Özeti

Rasim Adnan'ın ne yapmaya çalıştığını anlamak için Adnan'ı takip eder. Ferdi semtinin göz bebeği olurken, ev halkı mutluluğunu gizleyemez. Emre, Tuğçe'ye Adnan'ın iş birlikçisi Banu'nun izini bulduğunu söyler. Melahat ise Damla'yı tanışmak için ziyarete gelir.

"Benim Güzel Ailem"in 13. bölümünün konusu ise şöyle:

Rasim Adnan'ın ne yapmaya çalıştığını anlayabilmek için Adnan'ı adım adım takip eder. Soluğu inşaat şirketinde alan Adnan, Rasim'i karşısında görünce buz kesilir.

Ferdi artık iyice semtinin göz bebeği olmuştur. Herkes Ferdi'yle fotoğraf çekmek için yarış içine girerken, ev halkı bu tablo karşısında mutluluğunu gizleyemez.

Emre, Tuğçe'ye Adnan'ın iş birlikçisi Banu'nun izini bulduğunu söyler. Aynı zamanda Tuğçe'yi hayatımın en değerlileri dediği insanlarla tanıştırır. Tuğçe gördükleri karşısında şoke olur ve bayılır.

Melahat hayırlı bir iş için Canan'ın kapısını çalar. Yeğeninin Damla'yı çok beğendiğini ve tanışmak istediğini söyler. Bunu duyan Damla neye uğradığını şaşırır.