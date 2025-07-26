Bengü'nün "Benim kocamın kadın kankası olamaz" çıkışı Magazin Bahane'de tartışıldı

Bengü'nün 'Benim kocamın kadın kankası olamaz' çıkışı Magazin Bahane'de tartışıldı
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Bengü'nün
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Magazin Bahane programında bu hafta, şarkıcı Bengü'nün eşiyle ilgili "Benim kocamın evli kankası olamaz" açıklaması gündeme taşındı. Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, arkadaşlık ve kıskançlık üzerine yaptıkları çarpıcı yorumlarla tartışmaya farklı bir boyut kattı.

Haberler.com'da yayınlanan ve Gökay Kalaycıoğlu ile Hakan Solaker'in sunduğu Magazin Bahane programında bu hafta, Bengü'nün evli eşinin kadın arkadaşları hakkındaki çıkışı tartışıldı. Ünlü şarkıcının, "Benim kocamın evli kankası olamaz" sözleri üzerine yapılan değerlendirmeler, sosyal medya başta olmak üzere izleyiciler arasında da dikkat çekti.

"HERKESİN SEVDİĞİ BİR KADIN, KİMSENİN RAKİBİ OLMAZ"

Gökay Kalaycıoğlu, Bengü'nün açıklamasını eleştirerek, "Bengü gibi popüler bir kadın, eşinin hayatındaki 1-2 kişiyi kıskanma hakkına sahip değildir" dedi. Kalaycıoğlu'na göre bir kadının toplumdaki statüsü, ilişkilerde kıskançlığı meşrulaştırmamalı.

"KANKA ARTIK ÇOĞALDI, BU ÜLKE KAN KARDEŞİ KALDIRACAK DURUMDA DEĞİL"

Hakan Solaker ise "kanka" kavramının içinin boşaldığını savunarak, "Kanka özeldir, omzuna başını koyacağın ve sırtını dönebileceğin kişidir" ifadesini kullandı. Ona göre, samimiyetin tanımı yeniden düşünülmeli.

"ZEKİ KADIN O KADINI KENDİ KANKASI YAPAR"

Kalaycıoğlu, kıskançlıkla baş etmenin başka bir yoluna dikkat çekti: "Zeki bir kadın 'Benim kocamın kadın kankası olamaz' demek yerine o kadını analiz edip, kendi hayatının da bir parçası haline getirerek kocasının kankasından kendi kankasına dönüştürebilir" diyerek farklı bir yaklaşım önerdi.

Haberler.com / Musa Kara - Magazin
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