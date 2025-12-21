Beckhamlarda soğuk savaş: Brooklyn'den herkese blok

Beckham ailesinde son günlerde sosyal medya üzerinden yaşanan gelişmeler magazin gündemini karıştırdı. David ve Victoria Beckham'ın oğulları Brooklyn Beckham ile gelinleri Nicola Peltz'i Instagram'da takipten çıktığı iddiası, aile içinde yeni bir kriz mi yaşanıyor? sorusunu gündeme getirdi.

"TAKİPTEN ÇIKMA" İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

İddiaların yayılmasının ardından sosyal medyada Beckham ailesinin takip listeleri mercek altına alındı. David ve Victoria Beckham'ın Brooklyn ve Nicola'yı takip etmemesi, "aile içinde yeni bir soğukluk" yorumlarına yol açtı.

CRUZ BECKHAM SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Gündeme bomba gibi düşen iddialara yanıt, ailenin küçük oğlu Cruz Beckham'dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cruz, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"ANNEM BE BABAM ASLA OĞULLARINI TAKİPTEN ÇIKMAZ"

Cruz Beckham açıklamasında, "Annem ve babam asla oğullarını takipten çıkmazlardı. Gerçekleri doğru anlayalım. Onlar engellenmiş olarak uyandılar. Ben de öyle" ifadelerini kullandı. Bu sözler, olayın bilinçli bir "takipten çıkma" değil, bloklama sonucu yaşandığını ortaya koydu.

BLOKLAMA DETAYI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Instagram'da bir hesabın diğerini engellemesi durumunda, karşılıklı takip otomatik olarak sonlanıyor. Cruz'un açıklamasıyla birlikte David ve Victoria Beckham'ın Brooklyn ve Nicola'yı isteyerek takipten çıkmadığı, aksine bloklandıkları anlaşıldı.

GÖZLER BROOKLYN VE NİCOLA'YA ÇEVRİLDİ

Brooklyn Beckham ve eşi Nicola Peltz cephesinden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Çiftin sessizliği, iddiaları daha da güçlendirdi.

GERİLİM İDDİALARI YENİ DEĞİL

Beckham ailesiyle Nicola Peltz arasında yaşandığı öne sürülen gerilim, ilk kez gündeme gelmiyor. İddialara göre sorunlar, çiftin 2022'deki düğün sürecine kadar uzanıyor.

DÜĞÜNLE BAŞLAYAN SOĞUKLUK

Magazin kulislerinde, Nicola Peltz'in düğününde Victoria Beckham tasarımı bir gelinlik giymemesi ve düğün sürecinde yaşanan bazı anlaşmazlıkların, aile içinde kırgınlığa yol açtığı konuşulmuştu.

AİLE ETKİNLİKLERİNDE ÇEKEN YOKLUK

Son dönemde Brooklyn ve Nicola'nın, David Beckham'ın doğum günü kutlamaları ve bazı aile etkinliklerinde yer almaması da bu iddiaları güçlendiren detaylar arasında gösterildi.