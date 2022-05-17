Bebek Göründü! Dila Tarkan 2 Ay Önce Evlenmişti - Haberler

Dila Tarkan, 2019'dan beri aşk yaşadığı Dağhan Doğruer'den şubatta Miami'de evlilik teklifi almış, martta Yunanistan'da mutluluğa imza atmıştı.

Dila Tarkan'ın hamile olduğunu haberini de ilk kez Snob Magazin duyurmuştu.

28 yaşındaki Dila nikah masasına oturduğunda hamileydi. Şimdi 4 aylık oldu. Karnı da ortaya çıkmaya başladı. Yunanistan'ın Mikanos adasında tatil yapan Dila Tarkan, hamilelik karelerini de takipçileriyle paylaştı.

Dila Tarkan'ın karnının iyice belirginleştiği kareler takipçilerinden de binlerce beğeni aldı.

Snob Magazin / Magazin