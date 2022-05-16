Bebeğini Kaybetti! İşte İlk Açıklaması - Haberler

Babası Jamie Spears'a karşı 13 yıldır verdiği vasilik mücadelesini kazanan Britney Spears, yaklaşık 5 yıldır sevgilisi Sam Asghari ile birliktelik yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çiftten sevindiren haber geldi.

Dansçı Kevin Federline ile birlikteliğinden 2 çocuk sahibi olan Britney Spears, hamile olduğunu duyurdu. 40 yaşındaki Spears, Instagram hesabından yaptığı açıklamada nişanlısından ilk bebeğini beklediğini ifade etti.

ACI HABER GELDİ

Bebeklerini kucaklarına almak için geri sayıma geçen ünlü çift, aldıkları haberler yıkıldı.

Britney Spears, düşük yaparak bebeğini kaybettiğini açıkladı.

"AİLEMİZİ BÜYÜTMEK İÇİN ÇABA GÖSTERECEĞİZ"

Britney Spears ve Sam Asghari, yaptıkları ortak açıklamada bebeklerini kaybettiklerini duyurdu. İşte o açıklama:

"Mucize bebeğimizi hamileliğin erken döneminde kaybettiğimizi derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Bu, her ebeveyn için yıkıcı bir zaman. Belki de hamileliğim ilerleyene kadar bunu duyurmak için beklemeliydik, ancak iyi haberi paylaşmak için fazlasıyla heyecanlıydık. Birbirimize olan sevgimiz biz gücümüz ve ailemizi büyütmek için çaba göstermeye devam edeceğiz. Tüm desteğiniz için minnettarız. Bu zorlu süreçte sizlerden mahremiyet rica ediyoruz."

BRİTNEY SPEARS?

Britney Jean Spears, (d. 2 Aralık 1981, McComb, ABD), Grammy Ödüllü Amerikalı şarkıcı, dansçı ve oyuncu. Spears, dünya genelinde 150 milyondan fazla kayıt satarak tüm zamanların en çok satan müzik sanatçılarından biri olmuştur.

SAM ASGHARİ KİMDİR?

1994 doğumlu İran asıllı ABD vatandaşı Sam Asghari modellik ve oyunculuğun yanı sıra fitness koçluğu yapıyor. Sam Asghari, Britney Jean Spears ile nişanlı.

Snob Magazin / Magazin