Bebeğini kaybeden oyuncu Ege Kökenli'nin sözleri yürekleri burktu

Hamileliğinin 22. haftasında bebeğini kaybeden ünlü oyuncu Ege Kökenli, acı kaybına ilişkin aylar sonra yaptığı açıklamada "Çok küçüktü, 9 saat kadar tutunabildi ve sonra maalesef kaybettik. Hâlâ kötü oluyorum konuşurken" ifadelerini kullandı.

"Yahşi Cazibe", "Çalıkuşu", "Güneşin Kızları", "Asla Vazgeçmem" ve "Kefaret" gibi projelerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Ege Kökenli, hamileliğinin 22. haftasında yaşadığı ani bir komplikasyon sonucu bebeğini kaybetmişti. Ünlü oyuncu acı haberi, "Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık" sözleriyle duyurmuştu.

AYLAR SONRA KONUŞTU

Büyük üzüntü yaşayan Kökenli, yaşadığı kayba ilişkin aylar sonra konuştu.Sibel Arna'nın YouTube programına katılan Kökenli, yaşadığı süreci gözyaşlarıyla anlattı.

SÖZLERİ YÜREKLERİ BURKTU

Doktorların, durumun milyonda bir ihtimalle gerçekleşebilecek bir komplikasyon olduğunu söylediğini belirten oyuncu, bunun bir düşük değil, erken doğum vakası olduğunu vurguladı. Ünlü oyuncu acısını, "Çok küçüktü, 9 saat kadar tutunabildi ve sonra maalesef kaybettik. Hâlâ kötü oluyorum konuşurken" sözleriyle anlattı.