Bayramda Kars'ta ünlüler geçidi

Ramazan Bayramı'nda Kars'ta sahne alan ünlü sanatçı Safiye Soyman, Faik Öztürk, Ahmet Selçuk İlkan ve Zühre Dalmaz kulakların pasını sildi.

Kars Grand Ani Otel'de Mustafa Bozkurt organizatörlüğünde sahneye çıkan ünlü sanatçı Safiye Soyman, Faik Öztürk, Ahmet Selçuk İlkan ve Zühre Dalmaz dinleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Salon tıka basa dolarken konuklar keyifli dakikalar yaşadı. Gece Ahmet Selçuk İlkan ve Zühre Dalmaz'ın muhteşem performansı ile başlarken, Ahmet Selçuk İlkan'ın şiir ve şarkıları konukları mest etti. Faik Öztürk ise davetlileri hem oynattı hem de esprileri ile güldürdü. En son sahneye çıkan Safiye Soyman, gecenin finalinde kulakların pasını sildi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde organizatör Mustafa Bozkurt ve otel sahibi Sevim Aydın, 13 Nisan'da 61 yaşına giren Faik Öztürk'e doğum günü sürprizi hazırlayarak pasta kestirdi. Program öncesi eşine şiir yazan Safiye Soyman, Ahmet Selçuk İlkan'ın okumasını istedi. Ahmet Selçuk İlkan'ın okuduğu şiir başta Faik Öztürk olmak üzere tüm davetlileri mest etti.

Gecenin geç saatlerine kadar devam eden etkinlikte sanatçılar gösterilen ilgi sebebiyle sahneden inmek istemedi. - KARS