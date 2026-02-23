Barış Murat Yağcı Survivor'a geri döndü; gözyaşlarına hakim olamadı

Haberler

Barış Murat Yağcı, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı, test sonuçları negatif çıkan Yağcı, Survivor'a geri döndü.

Ünlü oyuncu ve Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı, kısa süre önce uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve programdan uzak kalmıştı. Ancak yapılan testlerin negatif çıkmasının ardından ünlü yarışmacı, Survivor Türkiye'ye geri dönerek takımına kavuştu.

AĞLAYARAK GERİ DÖNDÜ

Yağcı, geri dönüşünde duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Takım arkadaşlarına sarılan yarışmacı, "Belli bir süre burada olamamıştım, kusura bakmayın. Ama Allah nasip etti, takımıma geri döndüm, iyi ki sizlerleyim." ifadelerini kullandı.

Test sonuçlarının temiz çıkmasıyla rahat bir nefes alan Barış Murat, hem yarışma hem de takım arkadaşlarıyla yeniden programın temposuna dahil oldu.

Yarışmanın 5. haftasının 2. bölümünde özel sebeplerle Türkiye'ye geri dönmek zorunda kalan Barış, geri dönüşüyle takım arkadaşlarını hem şaşırttı hem de alkışlarla karşıladı. İlk performansının nasıl olacağı ise merak konusu.

