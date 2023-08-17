Barbie Filminden Gişe Rekoru

Greta Gerwig'in yönettiği ve Margot Robbie'nin başrolünü oynadığı Barbie filmi, ABD'de 537,5 milyon dolarlık bilet satışına ulaşarak Warner Bros için bir ilke imza attı. Barbie, Warner Bros'un en çok kazanan filmi oldu.

Barbie filmi gişede rekor kırmaya devam ediyor. Greta Gerwig'in yönettiği ve Margot Robbie'nin başrolünü oynadığı film, ABD'de 537,5 milyon dolarlık bilet satışına ulaştı. Bu rakam ile Barbie, Warner Bros için bir ilke imza atmayı başardı.

Warner Bros'un gözdesi artık The Dark Knight değil

21 Temmuz tarihinde gösterime giren Barbie filmi listeleri altüst ediyor. Daha önce global gişede 1 milyar dolarlık barajı aşan yapım, şimdi de Warner Bros'un ABD'de en çok kazanan filmi oldu. Bir önceki rekorun sahibi Christopher Nolan'ın çektiği Batman filmi The Dark Knight'tı. 2008 yılında gösterime giren film, 536 milyon dolar hasılat elde etmişti.

Ancak dünya genelinde Harry Potter ve Ölüm Yadigarları Bölüm 2'nin hala birinci sırada olduğunu belirtelim. 1,34 milyar dolarlık gişe yapan Harry Potter'ın son yapımı, Warner Bros'un en çok kazanan filmi unvanını elinde tutuyor. Barbie ise dünya genelinde 1,19 milyar dolar kazandı.

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Bu yılın en çok kazanan filmi ise Nisan ayında çıkış yapan The Super Mario Bros. Movie oldu. Dünya çapında 1,3 milyar dolar gelir elde etti. Ancak Barbie'nin 2023'ün en çok hasılat yapan filmi olacağı düşünülüyor.

Bu başarı, Barbie'nin devam filminin geleceği yönündeki iddiaları körükledi. Henüz Barbie 2 onaylanmamış olsa da, filmin başarısını göz ardı etmek mümkün değil.

Filmin 5 Eylül tarihinde dijital dünyaya geleceğini ve HBO Max üzerinden izlenebileceğini hatırlatalım. Ancak HBO ülkemizde aktif olmadığı için, telif hakları farklı bir platform tarafından satın alınabilir.