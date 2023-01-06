Barbaros Hayreddin - Sultanın Fermanı... BARBAROS ŞARLKEN'İN SARAYINA SIZABİLECEK Mİ?
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Kapudan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatının anlatıldığı dizi Barbaros Hayreddin-Sultanın Fermanı, 6 Ocak Cuma akşamı saat 20.00’de 3. bölümüylr TRT1 ekranlarında...
7 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de 3. Bölümü yayınlanacak olan Barbaros Hayreddin-Sultanın Fermanı'nda neler olacak:
Hayreddin, Şarlkenin' in sarayına bir elçi gönderileceğini öğrenir. Sultandan aldığı vazifesi için Şarlken'in sarayına sızmak çok iyi bir fırsattır.
Bu sebeple Salih Reis ve Kandiyeli Bülbül elçiyi kaçırıp yerine geçerler.
Andrea, casusu Murad' dan Barbarosun ailesine yakın olmasını tembihler.
Kemankeş Ahmet Paşa, Seyyara' den çok etkilenir, annesinin itirazlarına rağmen tekrar görüşmeye çalışacaktır.
Hayreddin, Sultan Süleyman' la gizlice buluşacakken pusuya düşer, bu pusudan kurtulabilecek midir?