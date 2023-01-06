Üye Girişi
Haberi Paylaş

Barbaros Hayreddin - Sultanın Fermanı... BARBAROS ŞARLKEN'İN SARAYINA SIZABİLECEK Mİ?

Magazin Haberleri

Barbaros Hayreddin - Sultanın Fermanı... BARBAROS ŞARLKEN'İN SARAYINA SIZABİLECEK Mİ?

Kapudan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatının anlatıldığı dizi Barbaros Hayreddin-Sultanın Fermanı, 6 Ocak Cuma akşamı saat 20.00’de 3. bölümüylr TRT1 ekranlarında...

7 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de 3. Bölümü yayınlanacak olan Barbaros Hayreddin-Sultanın Fermanı'nda neler olacak:

Hayreddin, Şarlkenin' in sarayına bir elçi gönderileceğini öğrenir. Sultandan aldığı vazifesi için Şarlken'in sarayına sızmak çok iyi bir fırsattır.

Bu sebeple Salih Reis ve Kandiyeli Bülbül elçiyi kaçırıp yerine geçerler.

Andrea, casusu Murad' dan Barbarosun ailesine yakın olmasını tembihler.

Kemankeş Ahmet Paşa, Seyyara' den çok etkilenir, annesinin itirazlarına rağmen tekrar görüşmeye çalışacaktır.

Hayreddin, Sultan Süleyman' la gizlice buluşacakken pusuya düşer, bu pusudan kurtulabilecek midir?

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Magazinkolik tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Magazinkolik tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Magazinkolik kurumudur.
title