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Baran Hazar …İSKENDER PAYDAŞ'TAN MÜZİK DÜNYASINA TAZE KAN!..

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Baran Hazar …İSKENDER PAYDAŞ'TAN MÜZİK DÜNYASINA TAZE KAN!..

Baran Hazar’ın “Abes” adını taşıyan şarkısı ve İskender Paydaş Productions etiketiyle çıkan klibi tüm dijital platformlarda yerini aldı...

Sözü müziği Baran Hazar'a ait olan şarkının düzenlemesini müziğin ustası İskender Paydaş yaparken Duayen sanatçı Erkan Oğur Perdesiz gitar ve 200 yıllık kopuz ile şarkıya can kattı ...

"Abes" 90 lar ile günümüzün birleşimi bambaşka bir şarkı olup sanat çevresi ve dinleyiciden tam not aldı...

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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