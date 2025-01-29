Jennifer Aniston, Barack Obama ile aşk yaşadığı iddialarına nokta koydu

Barack Obama ile Jennifer Aniston arasında aşk yaşandığı iddialarına Jennifer Aniston son noktayı koydu.

"Barack Obama ve Jennifer Aniston aşk yaşıyor" iddiası ABD gündeminde büyük bir etkiye neden olurken, Obama'nın eşi Michelle Obama'nın hem Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Jimmy Carter'ın cenazesine hem de ülkenin yeni başkanı Donald Trump'ın yemin törenine katılmaması ikilinin boşanacağı söylentilerine neden oldu.

The Daily Beast'in haberine göre, kaynaklar Michelle Obama'nın bu iki etkinliğe katılmamasının çeşitli nedenleri olduğunu belirtirken, boşanmanın yakın olduğunu öne sürdü.

Yazar Jessica Reed Kraus ise 15 Ocak'ta "Aylardır Jennifer Aniston'ın adının Barack Obama ile anıldığını" duyduğunu söyledi.

JENNIFER ANISTON: KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİL

Jennifer Aniston bu iddialara karşı sessizliğini bozarak "Bu kesinlikle doğru değil. Obama ile bir kez tanıştım. Michelle'i ondan daha iyi tanıyorum" dedi.