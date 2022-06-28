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Bar Sahibini Canlandıracak

Snob Magazin - Magazin
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Bar Sahibini Canlandıracak

Yakışıklı oyuncu Anıl Altan, yeni sinema filmiyle geliyor. Yer aldığı projelerde adından söz ettiren ünlü oyuncu Anıl Altan, başrolünde yer aldığı 'Son Dilek' sinema filminde bir bar sahibini canlandıracak

Oyuncu Anıl Altan, geçtiğimiz günlerde okuma provası yapılan yeni filminde Ceyda Ateş ile başrolü paylaşacak.

'Tolga' karakteri ile beyazperdede yer alacak ünlü oyuncunun Ceyda Ateş ve Seda Akman ile eğlenceli halleri dikkat çekti.

Altan, yeni projesi için yakın zamanda sete çıkmaya hazırlanıyor.

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