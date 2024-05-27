Bangladeş'te Burak Özçivit izdihamı! Birbirini ezdiler

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla geniş hayran kitlesine ulaşan Burak Özçivit, sık sık Ortadoğu'da hayranlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.

ARAÇ, İNSAN SELİNDEN İLERLEYEMEDİ

Bir markanın tanıtımı için Bangladeş'e giden Burak Özçivit, hayranlarının yoğum ilgisiyle karşılandı. İzdihamdan dolayı polisler güvenlik duvarı örerken hayranlar da Özçivit'le fotoğraf çektirmek için adeta birbirini ezdi. Hayranlarının yoğun ilgisinden dolayı araçla ilerleyemeyen oyuncu, bir ara cama çıkarak hayranlarına selam verdi.

Burak Özçivit'in daha önce gittiği Pakistan'da da izdiham yaşanmıştı.