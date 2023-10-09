Bambaşka Biri... LEYLA VE KENAN DÜŞMANIN KİM OLDUĞUNU ANLAR!

Yetimhanede yangınını ört bas etmek isteyenler ve ortaya çıkarmak isteyenler arasında şiddetli bir savaşın ortasında kalan Leyla ve Kenan karşılarındaki düşmanın onlardan korkmadığını anlarlar.

Artık kazıdıkları geçmiş hayatlarını tehdit etmektedir. Üstelik beklenmedik bir anda gelecek duygusal bir itiraf, işlerini çok daha zorlaştıracaktır.

Turan oğlunu ateş alanından uzak tutmaya çalışırken Nevin Kenan'ın ruhsal bozukluğu hakkında korkutucu bilgiler edinir. Kendine ait olanı geri almaya çalışan Doğan, bu yolda ne kadar ileri gidecektir?

Doğan'ın fevriliğiyle baş edemeyen İdris, katı yöntemlere başvurmak zorunda kalır. Fakat Ekrem artık Doğan'ın açık hedefidir.