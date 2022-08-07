Balıkesir haberleri: Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan Burhaniye'de toprağa verildi - Haberler

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Balıkesir haberleri: Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan Burhaniye'de toprağa verildi

Balıkesir haberleri: Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan Burhaniye'de toprağa verildi

Edinilen Balıkesir gelişmesine göre İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tanınmış seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, Balıkesir'in Burhaniye ilesinde toprağa verildi.

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İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tanınmış seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, Balıkesir'in Burhaniye ilesinde toprağa verildi. 63 yaşında hayatını kaybeden Babacan, Geriş Mezarlığında toprağa verildi.

Sungun Babacan'ın cenazesine ailesi ve sanat camiasından arkadaşları katıldı. Sevenleri tabutunun üzerini çiçeklerle süsledi. Ali Çetinkaya Mahallesindeki Orjan Camiinde cenaze namazını kıldıran imam Selçuk Kurt, Sungun Babacan'ın önemli bir sanatçı olduğunu anlatırken, cemaatten helallik istedi. Omuzlarda taşınan cenaze Geriş Mezarlığında toprağa verildi. Üzgün olduğunu anlatan seslendirme yönetmeni Buğra Çelik, "Başımız sağ olsun. Sungun abi gelmiş geçmiş en önemli seslendirme sanatçılarından biri. Bizim için çocukluğumuzun yıldızı. Üzgünüz. Başımız sağ olsun. Geridekilere baş sağlığı diliyorum. Sabır diliyorum. Diyecek başka şey bulamıyorum. Üzgünüm" diye konuştu. - BALIKESİR

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