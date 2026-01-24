Haberler

Bakmayın 56 yaşında olduğuna! Jennifer Lopez son pozuyla gençlere taş çıkartır

Bakmayın 56 yaşında olduğuna! Jennifer Lopez son pozuyla gençlere taş çıkartır
Güncelleme:
Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Jennifer Lopez, fiziğiyle genç kızlara taş çıkardı. 56 yaşında olmasına rağmen fit haliyle dikkat çeken Lopez'in bir dergiye verdiği poz olay oldu.

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçerek fit vücuduyla bir kez daha tüm bakışları üzerine topladı. 56 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle dikkat çeken Lopez, sosyal medyada ve magazin dünyasında kısa sürede "zamansız güzellik" yorumlarının odağı haline geldi.

SON POZUYLA GÖZ DOLDURDU

Ünlü sanatçının bu çarpıcı görüntüsü, disiplinli spor rutini ve katı beslenme alışkanlıklarının bir kanıtı olarak nitelendirildi.

Bakmayın 56 yaşında olduğuna! Jennifer Lopez son pozuyla gençlere taş çıkartır

Paylaşılan fotoğraf binlerce beğeni toplarken, takipçileri Lopez'in yaş almayan enerjisini ve formda kalma azmini övgü dolu yorumlarla karşıladı.

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıemre korçekmez:

O 6öde bülbül öteee

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSPEED GROUP:

gündemden düşenlerin gündemde kalma çabaları ama nafile

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

