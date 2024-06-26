Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programındaki kıyma makinesi kullanılan cinayet konusuyla gündeme gelen gündüz kuşağı programları tartışılmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın ardından yaptığı açıklamada gündüz kuşağı programları için "O programlardan hoşlanmıyorum. Suçu aydınlatmak İçişleri Bakanlığı'nın işi. Adaletin tecelli etmesi Adalet Bakanlığı'nın işi." İfadelerini kullandı.

MÜGE ANLI'DAN YANIT GELDİ

Müge Anlı, Bakan Yerlikaya'ya isim vermeden yüklendi. Müge Anlı, "Bu konularla ilgilenen baştaki adamlar televizyon programlarına laf söylene kadar işleyişle ilgili vatandaşların ne düşündüğüne kulak versinler. Çok söyleyecek lafım var, söylemekten çekinecek bir durumum da yok ama şahsi olarak bana bir şey söylendiği zaman cevap vermeyi prensi ediniyorum. Taş altında kalırım ama laf altında kalmam" diye konuştu.

EŞİ EMNİYET MÜDÜRÜ

Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, İçişleri Bakanlığına bağlı İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünde görev yapıyor. Dördüncü sınıf emniyet müdürü olan Şinasi Yüzbaşıoğlu, 10 Nisan 1963 Adana'da doğdu. Liseden sonra polis olan Yüzbaşıoğlu, bir dönem Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde ve daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görev aldı.

BAKAN YERLİKAYA NE DEMİŞTİ?

Gündüz kuşağı programlarından hoşlanmadığını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Bu yayınlarda etik değerlerden sapmalar var. Bazı şeylerin herkesin ortasında konuşmamızın ne anlamı var yani. Bunun Basın-yayın özgürlüğüyle ne alakası var. Suçu aydınlatmak İçişleri Bakanlığı'nın işi. Adaletin tecelli etmesi Adalet Bakanlığı'nın işi. Bizim adımıza kararları mahkemelerimiz veriyor. TV'lerdeki o tür yayınları ben kabul etmiyorum, onlar, değer sapması" demişti.