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Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

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Gündüz programlarını eleştiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya cevap Müge Anlı'dan geldi. Başarılı televizyoncu konuyla ilgili açıklamasında "Bu konularla ilgilenen baştaki adamlar televizyon programlarına laf söylene kadar işleyişle ilgili vatandaşların ne düşündüğüne kulak versinler" dedi.

'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programındaki kıyma makinesi kullanılan cinayet konusuyla gündeme gelen gündüz kuşağı programları tartışılmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın ardından yaptığı açıklamada gündüz kuşağı programları için "O programlardan hoşlanmıyorum. Suçu aydınlatmak İçişleri Bakanlığı'nın işi. Adaletin tecelli etmesi Adalet Bakanlığı'nın işi." İfadelerini kullandı.

MÜGE ANLI'DAN YANIT GELDİ

Müge Anlı, Bakan Yerlikaya'ya isim vermeden yüklendi. Müge Anlı, "Bu konularla ilgilenen baştaki adamlar televizyon programlarına laf söylene kadar işleyişle ilgili vatandaşların ne düşündüğüne kulak versinler. Çok söyleyecek lafım var, söylemekten çekinecek bir durumum da yok ama şahsi olarak bana bir şey söylendiği zaman cevap vermeyi prensi ediniyorum. Taş altında kalırım ama laf altında kalmam" diye konuştu.

EŞİ EMNİYET MÜDÜRÜ

Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, İçişleri Bakanlığına bağlı İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünde görev yapıyor. Dördüncü sınıf emniyet müdürü olan Şinasi Yüzbaşıoğlu, 10 Nisan 1963 Adana'da doğdu. Liseden sonra polis olan Yüzbaşıoğlu, bir dönem Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde ve daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görev aldı.

BAKAN YERLİKAYA NE DEMİŞTİ?

Gündüz kuşağı programlarından hoşlanmadığını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Bu yayınlarda etik değerlerden sapmalar var. Bazı şeylerin herkesin ortasında konuşmamızın ne anlamı var yani. Bunun Basın-yayın özgürlüğüyle ne alakası var. Suçu aydınlatmak İçişleri Bakanlığı'nın işi. Adaletin tecelli etmesi Adalet Bakanlığı'nın işi. Bizim adımıza kararları mahkemelerimiz veriyor. TV'lerdeki o tür yayınları ben kabul etmiyorum, onlar, değer sapması" demişti.

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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Yorumlar (9)

Selahattin Gurbuz:

Vay be kadında nasıl bır taş varmış bakana kafa tutabiliyor

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ekolojixx a:

Adalet sistemi TV lerde sağlanıyor artık ,Polislere egitim diye arka sokaklar izletiliyor o hale geldik

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Hakan:

bi akp li olarak 20 senedir akp diyorum. artik benimde burama geldi ekonomi korpna dedik halen yerle bir gidiyor.guzel akli basinda biri olsada artik ona oyumuzu versek allah yardimcimiz olsun.

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ekolojixx a:

Günaydın kardeşim atı alan üsküdarı aştı yanlız dönülmez yollara girdik malesef

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Can:

İğrenç insanların yaşadığı bir ülke olduğumuz Müge anlından öğreniyoruz . Bu ülkedenin toplasan yüzde 50 si iyidir onuda nereden biliyorum . Deprem zamanındaki yardımlardan . Ama o yüzde 50 de bize yeter üzülmeyin .

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Burak Bulut:

Bakan doğru söylüyor böyle programlar aile huzurunu daha çok bozacak bak buraya yazıyorum her şey gozuktugu gibi olmuyor işte çok heyecanlı ya

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Mengele:

Sengen vizesi alamiyoruz diye agliyoruz simdi neden vize vermiyorlar anlamissinizdir

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Mengele:

Madem içi?leri bakaninin göreviymi? neden görevini yapmamis acaba

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Doğru Söz:

Program kaldırılırsa ekmeğinden olacak kadın. Bakana bile böyle söylemlerde bulunabilme cesaretinin başka ne gerekçesi olabilir ki. Vatandaşın aslında genel olarak emniyet hizmetlerinden memnun olduğunu düşünüyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin..

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