Bahçeli, Dilber karakterini ve Güldür Güldür ekibini eleştirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa'da düzenlenen "Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin" temalı açık hava toplantısında açıklamalarda bulundu.

HEDEFİNDE 'DİLBER' VAR: 'MANİDAR BİR KOMPLO EMARESİ'

İnci Taneleri'ndeki pavyon dansıyla gündemde olan 'Dilber' karakterinden de rahatsız olan Bahçeli, söz konusu karakteri 'komplo emaresi' olarak yorumladı.

Gazilerle ilgili skeci eleştirilere konu olan Güldür Güldür ekibini de hedef alan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Bir mizah programındaki soytarıların kahraman gazilerimize şerefsizce saldırısı, Alper Gezeravcı kardeşimizin uzaya gittiği şu dönemde bir dizi vasıtasıyla Dilber karakterinin servis edilmesi de bir başka örtülemez çelişki ve zamanlama itibariyle manidar bir komplo emaresi taşımaktadır."

HEDEFİNDE 'DİLBER' VE 'GÜLDÜR GÜLDÜR' VAR

Bir mizah programındaki soytarıların kahraman gazilerimize şerefsizce saldırısı, Alper Gezeravcı kardeşimizin uzaya gittiği şu dönemde bir dizi vasıtasıyla Dilber karakterinin servis edilmesi de bir başka örtülemez çelişki ve zamanlama itibariyle manidar bir komplo emaresi taşımaktadır.