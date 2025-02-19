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Bahar dizisinde tepki çeken sahne: Rengin Evren'i öpünce izleyici çileden çıktı

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Bahar dizisinin 35. bölümünde Rengin'in Evren'i öptüğü sahne, izleyiciyi çileden çıkardı. Dizinin son bölümünde, Rengin'in Evren'i herkesin içinde dudağından öpmesi, izleyicilerden olumsuz yorumlar aldı.

Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy ve Ecem Özkaya'nın başrollerini paylaştığı Bahar dizisinin 35. bölümünde Rengin'in Evren'i öptüğü sahne, izleyiciyi çileden çıkardı.

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel ve Hatice Aslan gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı Bahar dizisi, ekrana geldiği ilk günden bu yana seyirciyi ekran başına kilitliyor.

Dram ve komedinin iç içe geçtiği dizinin son bölümündeki bir sahne ise bu kez tepki çekti.

Bahar dizisinde tepki çeken sahne: Rengin Evren'i öptü

RENGİN, EVREN'İ DUDAĞINDAN ÖPTÜ

Bahar'ın son bölümünde Evren ve Rengin'in sevgili olarak masada bulunduğu sırada Rengin Evren'i herkesin içinde dudağından öptü. Rengin'in bu hareketi, masada bulunan herkesi şaşkına çevirirken, izleyiciden de olumsuz yorumlar geldi.

Bahar dizisinde tepki çeken sahne: Rengin Evren'i öptü

"ÇOK SAÇMA BİR SAHNE"

O anlara seyirci, dizideki o sahne için "Saçmalaması tavan yaptı", "Dalga mı geçiyorlar bunlar bizimle ya", "Doktor Cha'nın senaristi saçını başını yoluyordur", "Bu sahne bana çok saçma geldi" gibi yorumlarda bulundu.

Bahar dizisinde tepki çeken sahne: Rengin Evren'i öpünce izleyici çileden çıktı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMANAM 61:

aynen dallas oldu bahar dizisi zaten belli degil kimin eli kimin cabinda belli degil

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Haber Yorumlarımehmet Demir:

yönetmen hergün eş değiştirme pornolarını izliyor herhalde ondan esinlenip bu sahneyi çektirmiş

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Haber Yorumlarıgunay yanug:

Rezillerrrrr

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

böyle bi dizi mi varmış? Kurului Osman daki dünyaca ünlü sanatçılar rol alıyor. güzel senaryoları sahneleri hikayeleri var. bu ne?

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