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Bahar Candan'ın çıplak pozları ifşa oldu! Takipçilerinden tepki yağıyor

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Fenomen Bahar Candan'ın bir asansöre bindiği anlardaki çıplak pozları ifşa oldu. Candan'ın kalçasını kameraya gösterdiği görülürken, fotoğrafları görenler hem fotoğrafları paylaşanlara hem de Bahar Candan'a tepki gösterdi.

Yaptıkları ilginç hareketlerle zaman zaman gündeme gelen Candan kardeşlerden Bahar Candan'ın çıplak fotoğraflarının ifşa edilmesi ağızları açık bıraktı.

ÇIPLAK POZLARI SIZDIRILDI

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan uzun süreden bu yana gündemde yer almıyordu. Fenomen Bahar Candan'ın son olarak çıplak fotoğrafları sızdı. Sosyal medyada öne çıkan hesaplardan biri Candan'ın çıplak şekilde her yerini gösterdiğini anları paylaştı.

TEPKİ YAĞDI

Candan videoda elinde bir havluyla üzerini kapatırken kameraya göğüslerini ve kalçasını gösteriyor. Bu anlar sosyal medyada olay olurken "Bu ne rezillik", "Para için yazık yaptıklarına bak" tepkileri yağdı.

İşte o pozlar:

Bahar Candan'ın çırılçıplak pozları ifşa edildi! İzleyenler büyük tepki gösterdi

Bahar Candan'ın çırılçıplak pozları ifşa edildi! İzleyenler büyük tepki gösterdi

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Yorumlar (1)

YİGİT TÜRKALP:

aferin kızım.büyük iş başardın......devamkeee

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