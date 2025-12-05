Haberler

Bade İşçil'den samimi itiraf: "Kadınlar tarafından dışlanıyordum"

Bade İşçil'den samimi itiraf: 'Kadınlar tarafından dışlanıyordum'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü oyuncu Bade İşçil, Saba Tümer'in programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kadın arkadaşlıklarında kendisini çoğu zaman dışlanmış hissettiğini söyleyen İşçil, bu nedenle erkeklerle daha kolay iletişim kurduğunu itiraf etti.

Ünlü oyuncu Bade İşçil, katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu. İşçil erkeklerle daha rahat iletişim kurduğunu açıklayarak, hem cinslerinin kendisine karşı tavırlarından bahsetti.

Bade İşçil'den samimi itiraf: Kadınlar tarafından dışlanıyordum

EKRANLARDAN UZAK SAKİN BİR DÖNEM

"Kuzey Güney", "Ufak Tefek Cinayetler" ve "Ezel" gibi sevilen dizilerle hafızalara kazınan Bade İşçil, son dönemde daha sakin ve içine kapanık bir hayat sürüyor. Bebek sahilinde yalnız yürürken veya spor yaparken objektiflere yansıyan oyuncu, geçtiğimiz günlerde de kariyerine ara verdiğini açıkça duyurmuştu: "Şu sıralar projeleri takip etmiyorum, televizyon izlemiyorum. Beni heyecanlandıran bir şey yok."

KADIN İLİŞKİLERİNDEKİ ZORLUKLARI İLK KEZ BÖYLE ANLATTI

Saba Tümer'in programına konuk olan Bade İşçil, yıllardır içinde sakladığı bir gerçeği samimiyetle paylaştı: "Erkeklerle daha iyi anlaşabiliyordum. Kadınların kıskançlık yaptığını söylemek istemem ama dışlanma, diskalifiye edilme gibi durumlar yaşadım." Bu sözlere Tümer'den de onay geldi: "Maalesef böyle şeyler oluyor. Hoş ve enerjik kadınlar bazen bu tarz zorluklarla karşılaşıyor."

Bade İşçil'den samimi itiraf: 'Kadınlar tarafından dışlanıyordum'

Bade İşçil'in bu içten açıklamaları, magazin takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü. Oyuncunun hem kariyerindeki sessiz dönemi hem de özel hayatındaki samimi itirafları gündeme damga vurdu.

Eylül Baysal
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Son düzlüğe girildi: Milyonlarca çalışanın izin sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin sistemi sil baştan değişiyor
Anne ve babalar dikkat! Satışı yasaklandı, tek tek toplatılıyor

Çocukların yanından ayırmadığı ürün yasaklandı, tek tek toplatılıyor
Aynı ayakkabının Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var

Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Gündem yaratacak iddia: Memura 30 bin TL'lik seyyanen zam teklifi geri çekildi

30 bin TL'lik sürpriz zam teklifi hesaba yatmadan iptal edildi
Suriye'de güvenlik güçleri ile terör örgütü SDG arasında çatışma

Sınır komşumuz karıştı! Keskin nişancılara İHA'lar karşılık verdi
Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar

Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar
11. Yargı Paketi komisyondan geçti! Terör, çocuk-kadın cinayeti suçlusuna tahliye yok

11. Yargı Paketi'nde değişiklik! Bu suçları işleyenlere tahliye yok
Marketten aldığı ekmeğin içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı

Marketten aldığı ekmeğin içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
Benzin istasyonuna baltayla saldırdı, alev bir anda her yeri sardı

Baltayla istasyona saldırdı, alevler bir anda her yeri sardı
Yalan makinesine giren Doumbia'nın gerçek yaşı ağızları açık bıraktı

Yalan makinesine giren Doumbia'nın gerçek yaşı ağızları açık bıraktı
Gazze'ye teslim edilen cesetler hakkında İngiliz Basınından şok açıklama!

Gazze'ye teslim edilen cesetler hakkında İngiliz Basınından şok açıklama!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.