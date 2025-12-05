Bade İşçil'den samimi itiraf: 'Kadınlar tarafından dışlanıyordum'

Ünlü oyuncu Bade İşçil, katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu. İşçil erkeklerle daha rahat iletişim kurduğunu açıklayarak, hem cinslerinin kendisine karşı tavırlarından bahsetti.

EKRANLARDAN UZAK SAKİN BİR DÖNEM

"Kuzey Güney", "Ufak Tefek Cinayetler" ve "Ezel" gibi sevilen dizilerle hafızalara kazınan Bade İşçil, son dönemde daha sakin ve içine kapanık bir hayat sürüyor. Bebek sahilinde yalnız yürürken veya spor yaparken objektiflere yansıyan oyuncu, geçtiğimiz günlerde de kariyerine ara verdiğini açıkça duyurmuştu: "Şu sıralar projeleri takip etmiyorum, televizyon izlemiyorum. Beni heyecanlandıran bir şey yok."

KADIN İLİŞKİLERİNDEKİ ZORLUKLARI İLK KEZ BÖYLE ANLATTI

Saba Tümer'in programına konuk olan Bade İşçil, yıllardır içinde sakladığı bir gerçeği samimiyetle paylaştı: "Erkeklerle daha iyi anlaşabiliyordum. Kadınların kıskançlık yaptığını söylemek istemem ama dışlanma, diskalifiye edilme gibi durumlar yaşadım." Bu sözlere Tümer'den de onay geldi: "Maalesef böyle şeyler oluyor. Hoş ve enerjik kadınlar bazen bu tarz zorluklarla karşılaşıyor."

Bade İşçil'in bu içten açıklamaları, magazin takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü. Oyuncunun hem kariyerindeki sessiz dönemi hem de özel hayatındaki samimi itirafları gündeme damga vurdu.