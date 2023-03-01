Babaya son veda' Oyuncu Helin Kandemir cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu

Filmi yapılacak olan Aşk-ı Memnu'nun yeni Nihal'i Helin Kandemir, baba acısıyla yıkıldı. Babasını son yolculuğuna uğurlayan genç oyuncu, cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta güçlük çeken Kandemir'e rol arkadaşları destek oldu.

Son olarak Duy Beni dizisinin başrolünde oynayan ve Bihter adıyla yeni çekilecek olan Aşk-ı Memnu dizisinin filminde rol alacak olan genç oyuncu Helin Kandemir'in lösemi tedavisi gören 47 yaşındaki babası Murat Kandemir, yaşamını yitirdi. Oyuncunun babası, dün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

OYUNCU ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Habertürk'te yer alan habere göre, Murat Kandemir için dün Zincirlikuyu Camii'nde tören düzenlendi. Helin Kandemir'i acılı gününde Burak Can, Hafsanur Sancaktutan, Alper Atak ve Yiğit Koçak gibi çok sayıda oyuncu arkadaşı yalnız bırakmadı.

BABAYA SON BAKIŞ

Cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamayan Helin Kandemir, uzun süre tabuta bakarak babasına veda etti. Murat Kandemir'in naaşı ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

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