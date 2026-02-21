Haberler

Aysu Baçeoğlu'ndan Cem Yılmaz itirafı

Güncelleme:
Şarkıcı Aysu Baçeoğlu katıldığı bir programda Cem Yılmaz'la ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Baçeoğlu, "Cem Yılmaz'a 'gösterine gelmek istiyoruz. en ön olsun, protokol olsun dedim.' 'Tabii Aysu'cum, kaç kişi olacaksınız?' dedi. 10 dedim. Seni arıyorum beş dakikaya dedi, bir daha aramadı." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Aysu Baçeoğlu, katıldığı bir programda ünlü komedyen Cem Yılmaz ile yaşadığı ilginç bir anısını paylaştı. Bir gösterisi için Yılmaz'dan yer ricasında bulunduğunu belirten Baçeoğlu, "Cem'e en ön sıradan protokol yeri istediğimi söyledim. Kendisi de gayet nazik karşılayıp kaç kişi olacağımızı sordu" dedi.

"ARAYACAM DEDİ, ARAMADI"

Baçeoğlu, 10 kişilik bir grup olduklarını söyleyince beklemediği bir tepkiyle karşılaştığını dile getirdi. Ünlü isim, "10 kişi deyince 'Tamam Aysu'cum, beş dakikaya seni arıyorum' dedi ama o telefondan sonra bir daha hiç aramadı" ifadelerini kullanarak yaşadığı hayal kırıklığını esprili bir dille anlattı.

Kaynak: Haberler.com
