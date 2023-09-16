Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses ile ilgili dedikoduları yalanladı

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, bir gazete yöneticisiyle aşk dedikodularının doğru olmadığını söyledi. Yıldız, evliliğe tövbe ettiğini ve bekar olduğunu belirtti.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız aşk dedikodularına yalanladı. Adı bir gazete yöneticisi ile gündeme gelen Yıldız bu iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Ayşegül Yıldız evlendiği İbrahim Tatlıses'ten sonra evliliğe tövbe ettiğini de söyledi. Yıldız'ın resmi nikah ile evlilik yaptığı ünlü sanatçıdan Elif Ada isminde bir kız çocuğu bulunuyor.

Yıldız " Benim her kesimden her çevreden arkadaşlarım var. Hepsiyle oturup konuşuyorum. Yönetici arkadaşlarım da var onlarla da oturup sohbet ediyorum. Anlamadığınız birşey var. Ben bekar bir insanım, hayatımda biri olursa onu söylemekten çekineceğim bir durumum yok. Olursa da açık açık söylerim zaten. Belki evliliğe tövbe etmişimdir. Olamaz mı. Resmen yalnız olmayı tercih ettiğim için mobbinge uğruyorum yapmayın lütfen " dedi.