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Ayşe Hatun Önal'ın "Kocam" dediği sevgilisi Selin Demiratar'ın eşi çıktı

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Şarkıcı Ayşe Hatun Önal, önceki gün bir erkek arkadaşıyla fotoğrafını yayınlayarak "Kocam benim seni çok seviyorum" dedi. Önal'ın paylaştıktan kısa bir süre sonra sildiği fotoğraftaki kişinin oyuncu Selin Demiratar'la evli olduğu ortaya çıktı.

"O SENİN KOCAN DEĞİL, SEN METRESSİN"

Söylemezsem Olmaz sunucularından Hande Sarıoğlu, Önal'ın paylaşımındaki kişinin Mehmet Ali Çebi olduğu ve 2020 yılında oyuncu Selin Demiratar ile evlendiğini söyledi. Ayşe Hatun Önal'a ateş püsküren Sarıoğlu, "O başkasının kocası, senin kocan değil. Sen şuan metressin pardon da. Ayşe Hatun Önal ile Mehmet Ali Çebi yıllar önce aşk yaşamıştı. Daha sonra Çebi, Selin Demiratar ile evlenmişti. Bunun bir usulü olmalı. Çebi'nin gidip boşanması lazım iki kişinin kocası olamazsın" dedi.

Ayşe Hatun Önal'ın 'Kocam' dediği sevgilisi Selin Demiratar'ın eşi çıktı

Ayşe Hatun Önal'ın 'Kocam' dediği sevgilisi Selin Demiratar'ın eşi çıktıMehmet Ali Çebi ve Ayşe Hatun Önal

Ayşe Hatun Önal'ın 'Kocam' dediği sevgilisi Selin Demiratar'ın eşi çıktıSelin Demiratar

Ecem Altan
Ecem Altan
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