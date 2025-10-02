Ayşe Barım'ın tahliyesine yapılan savcılık itirazı kabul görmedi: Dosya üst mahkemede

Taksim'deki Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla ikinci kez hakim karşısına çıktı.

EV HAPSİ VE YURT DIŞI YASAĞIYLA TAHLİYE

30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Barım hakkında dün görülen duruşmada mahkeme heyeti, adli kontrol ve ev hapsi şartıyla tahliye kararı verdi. 27 Ocak'tan bu yana tutuklu bulunan Barım, yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi tedbirleriyle dün akşam saatlerinde cezaevinden çıktı.

SAVCILIKTAN İTİRAZ

Mahkemenin kararının ardından bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz ederek dosyayı üst mahkemeye taşıdı.

ÜST MAHKEME GÖNDERİLDİ

Barım'ı tahliye eden İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, verdiği tahliye kararının yerinde olduğunu savunarak bu kararında direndi. Dosya, itirazın değerlendirilmesi için İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.