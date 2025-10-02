Haberler

Ayşe Barım'ın tahliyesine yapılan savcılık itirazı kabul görmedi: Dosya üst mahkemede

Ayşe Barım'ın tahliyesine yapılan savcılık itirazı kabul görmedi: Dosya üst mahkemede
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gezi Parkı davasında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım, 27 Ocak'tan bu yana tutuklu bulunduğu cezaevinden adli kontrol ve ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Ancak savcılık bu karara itiraz etti. Tahliye kararında direnen 26. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Taksim'deki Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla ikinci kez hakim karşısına çıktı.

EV HAPSİ VE YURT DIŞI YASAĞIYLA TAHLİYE

30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Barım hakkında dün görülen duruşmada mahkeme heyeti, adli kontrol ve ev hapsi şartıyla tahliye kararı verdi. 27 Ocak'tan bu yana tutuklu bulunan Barım, yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi tedbirleriyle dün akşam saatlerinde cezaevinden çıktı.

SAVCILIKTAN İTİRAZ

Mahkemenin kararının ardından bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz ederek dosyayı üst mahkemeye taşıdı.

ÜST MAHKEME GÖNDERİLDİ

Barım'ı tahliye eden İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, verdiği tahliye kararının yerinde olduğunu savunarak bu kararında direndi. Dosya, itirazın değerlendirilmesi için İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Marmara'da 5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da büyük panik yaşandı

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da vatandaşlar sokağa döküldü
Erdoğan'dan İsrail'in Sumud Filosu baskınına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in Sumud Filosu baskınına ilk tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalya Hande Erçel'i konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı

İtalya Hande Erçel'i konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
Barış Murat Yağcı, annesini son yolculuğuna uğurladı

Survivor yarışmasıyla tanınmıştı! Aldığı acı haberle yıkıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.